Польща знову підіймала авіацію через ракетну атаку Росії на Україну

Вранці 2 вересня окупанти вдарили по Україні ракетами. Через російську атаку на нашу державу Польща знову підіймала авіацію.

Про це Оперативне командування Польщі повідомило в соцмережі Х, раніше відомій як твітер. Також заявило про польоти союзницьких літаків, передає 24 Канал.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки читайте в нашому телеграмі.

Польща підіймала авіація через атаку Росії на Україну

Військові попередили, що у південно-східній частині країни можливе підвищення рівня шуму, пов'язане з початком польотів польських і союзницьких літаків у повітряному просторі Польщі.

Сьогодні вночі спостерігалася інтенсивна діяльність дальньої авіації Росії, пов'язана з завданням ударів по об'єктах, розташованих на території України. Востаннє така активізація російської дальньої авіації була зафіксована 27 серпня цього року,

– заявили в Оперативному командуванні.

Зазначили, що було розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, Оперативне командування постійно стежить за ситуацією.