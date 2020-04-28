22:33
28 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 MH17
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 MH17

      Польща готова надсилати автобуси за українцями: скільки можна заробити

      Політбюро - Читать новость на русском

      Про заробіток за кордоном на час карантину – в програмі "Політбюро" розповіли генеральний директор компанії "Smart Work Україна" Наталія Ткачук, економічні експерти Сергій Фурса та Павло Кухта.

      Темами для розмови також стали ймовірне призначення Міхеїла Саакашвілі в уряді і звільнення очільників Податкової та Митної служб – про це в ефірі 24 каналу говорили політичні оглядачі Дмитро Литвин, Мілан Лєліч, Євген Будерацький, а також ексочільник Державної податкової служби Сергій Верланов та нардеп Данило Гетманцев.

      Про заробітки за кордоном під час карантину

      Наталія Ткачук: Українці все більше хочуть виїхати за кордон, адже рівень безробіття зростає кожного дня і наразі він становить приблизно 15%. В нашій компанії зараз є приблизно 200 вакансій і українці дзвонять щодня.

      Агенції праці Польщі продовжують надавати вакансії, організовують доїзд робітників та навіть надають безкоштовні місця для обсервації. Наразі українські заробітчани є необхідністю для Польщі.

      Це завдання номер один для агенцій та роботодавців – забирати українців. Тому що на наш погляд, уряд кинув українців без транспортної розв'язки, а сім'ї залишились без джерела доходу.

      Рівень заробітної плати в Польщі приблизно 800 – 1000 доларів, тобто суттєво вища, ніж в Україні.

      Зверніть увагу Заробітки за кордоном в час пандемії: хто кличе українців і за які зарплати

      Сергій Фурса: Коли українці їдуть до Польщі, то починають заробляти там набагато більше. І великі українські промислові роботодавці, а це олігархи, вимушені значно підвищувати зарплати.

      Зараз є це безглузде рішення української влади, яке не дає людям поїхати працювати на сезонних роботах в Чехію, Фінляндію тощо. Єдине, чому воно допомагає – це тому, щоб дешева робоча сила залишилася в Україні.

      Більше про ставлення влади до заробітків за кордоном – читайте за посиланням.

      Про призначення Саакашвілі

      Дмитро Литвин: Кожного тижня ситуація з Саакашвілі так змінюється, що сказати, що буде наступного тижня – важко. Точно зрозуміло лише те, що Саакашвілі в уряді нічому не потрібен. Прем'єр-міністр не хоче ніякого Саакашвілі, Арсен Борисович (Аваков – 24 канал) теж.

      Є певна проблема з Верховною Радою. Президент відкрито не просив підтримати кандидатуру Саакашвілі, відповідно депутатам і не варто старатись його підтримувати. особиста мета Саакашвілі – потрапити у владу, зберегти вплив.

      Мілан Лєліч: Коли стало зрозуміло, що у Верховній Раді ситуація складна – виринув варіант заступника голови Офісу Президента. Однак це сам Саакашвілі відкинув, адже це нібито йому не по чину. На слуху також був варіант чи то радника, чи то спецпредставника президента з питань реформ.

      Саакашвілі і Україна
      Саакашвілі і Україна / Інфографіка 24 каналу

      Більше про посаду Саакашвілі в українській політиці – читайте за посиланням.

      Як Сергій Верланов оцінює своє звільнення та що Данило Гетманцев думає про кадрові зміни влади – дивіться у програмі. 

      Автор: Дарія Кудімова
      Теги: Кабінет Міністрів України Заробітчани Зарплата Новини Польщі Міхеїл Саакашвілі Бізнес Гроші Політбюро
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Тест на коронавірус онлайн – оцініть свої ризики
      сьогодні , 12:42 Тест на коронавірус онлайн – оцініть свої ризики
      Не молодець, не лідер і не борець: рейтинг Путіна пробиває дно
      сьогодні , 22:00 Не молодець, не лідер і не борець: рейтинг Путіна пробиває дно
      Запретное мнение