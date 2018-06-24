Польща – Колумбія: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу
Переможець матчу між збірними Польщі та Колумбії зберігав шанси на вихід у плей-оф Чемпіонату світу. Команда, яка програла, вилітала з турніру. Першими забили колумбійці.
Забив гол за колумбійців Єррі Міна. Після розіграшу кутового м'яч потрапив до Хамеса Родрігеса, який зробив легкий навіс на партнера. Той пробив головою, випередивши Войцеха Щенсни, який дещо запізнився на виході з лінії воріт.
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Гол Єррі Міни у ворота збірної Польщі
Джерело: 24 Канал
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