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Польща – Колумбія: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу

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Польща – Колумбія відео голів матчу ЧС-2018
Польща – Колумбія відео голів матчу ЧС-2018

Переможець матчу між збірними Польщі та Колумбії зберігав шанси на вихід у плей-оф Чемпіонату світу. Команда, яка програла, вилітала з турніру. Першими забили колумбійці.

Забив гол за колумбійців Єррі Міна. Після розіграшу кутового м'яч потрапив до Хамеса Родрігеса, який зробив легкий навіс на партнера. Той пробив головою, випередивши Войцеха Щенсни, який дещо запізнився на виході з лінії воріт. 

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Гол Єррі Міни у ворота збірної Польщі

 

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – відео голів матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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