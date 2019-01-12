Польща заблокує пропуск авто на кордоні з Україною: названо дату

Польська сторона припинить митне оформлення вантажних автомобілів в обох напрямках на кордоні з Україною у Львівській області з 12 по 14 січня.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби у Львівській області.

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Зазначається, що таке рішення пов’язане з тимчасовим відключенням електронних сервісів на пунктах пропусків.

Згідно з інформацією, отриманою від митних органів Республіки Польща, починаючи з 21:00 12 січня по 03:00 14 січня, у пунктах пропуску "Шегині – Медика", "Краковець – Корчова" та "Рава-Руська – Хребенне" будуть недоступні окремі електронні сервіси, у зв’язку з чим польською стороною не здійснюватиметься оформлення та пропуск вантажних автомобілів з товарами в обох напрямках,

– повідомляють львівські митники.

У відомстві закликають автоперевізників врахувати цю інформацію та обрати альтернативні маршрути та місця перетину державного кордону з Польщею.

Нагадаємо, раніше помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян повідомив, що Польща припиняє експеримент з пішохідним переходом на кордоні з Україною в Угринові. Все через те, що громадяни, які перетинають там кордон, почали створювати перешкоди для автомобілістів. Тому, після його закриття, на україно-польському кордоні залишився лише один піший перехід – "Шегині – Медика".