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      Польща заблокує пропуск авто на кордоні з Україною: названо дату

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      У трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею призупинять оформлення вантажівок
      У трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею призупинять оформлення вантажівок / Фото з відкритих джерел

      Польська сторона припинить митне оформлення вантажних автомобілів в обох напрямках на кордоні з Україною у Львівській області з 12 по 14 січня.

      Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби у Львівській області.

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      Зазначається, що таке рішення пов’язане з тимчасовим відключенням електронних сервісів на пунктах пропусків.

      Згідно з інформацією, отриманою від митних органів Республіки Польща, починаючи з 21:00 12 січня по 03:00 14 січня, у пунктах пропуску "Шегині – Медика", "Краковець – Корчова" та "Рава-Руська – Хребенне" будуть недоступні окремі електронні сервіси, у зв’язку з чим польською стороною не здійснюватиметься оформлення та пропуск вантажних автомобілів з товарами в обох напрямках,
      – повідомляють львівські митники.

      У відомстві закликають автоперевізників врахувати цю інформацію та обрати альтернативні маршрути та місця перетину державного кордону з Польщею.

      Нагадаємо, раніше помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян повідомив, що Польща припиняє експеримент з пішохідним переходом на кордоні з Україною в Угринові. Все через те, що громадяни, які перетинають там кордон, почали створювати перешкоди для автомобілістів. Тому, після його закриття, на україно-польському кордоні залишився лише один піший перехід – "Шегині Медика".

      Теги: Новини України Новини Львова Новини Польщі Авто Державна фіскальна служба Новини політики
      Джерело: 24 канал
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