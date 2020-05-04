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      Польща запускає будівництво газопроводу Baltic Pipe: що це дасть Україні

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      Енергобезпека України та Польщі: стартує будівництво газопроводу Baltic Pipe – що про це відомо
      Енергобезпека України та Польщі: стартує будівництво газопроводу Baltic Pipe – що про це відомо / "Економічний огляд Східної та Центральної Європи"

      У Польщі та Данії одночасно розпочали будівництво Балтійського газопроводу (Baltic Pipe). Завдяки такому кроку країни планують досягнути енергетичну незалежності від Росії. Також запуск Baltic Pipe позитивно вплине й на інших представників регіону, зокрема Україну.

      Про це  під час брифінгу 4 травня заявив президент Польщі Анджей Дуда. Також на заході були присутніми уповноважений польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Пьотр Наїмський та керівник компанії Gaz-System Томаш Стемпень, передає Укрінформ.

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      Є дуже хороша звістка для Польщі не лише на найближчий час, але, глибоко вірю в це, – на десятиліття. Розпочинається будівництво Baltic Pipe – газопроводу, який проходитиме з шельфу Норвезького моря до Данії, а далі – з Данії до Польщі на наше узбережжя з Балтійського моря до пункту Тшенсач,
      – зазначив Дуда.

      За його словами, ця інвестиція розпочнеться, фактично, найближчими днями шляхом початку будівельних робіт на польському та данському узбережжях.

      Президент Польщі додав, що 30 квітня польський оператор газопроводів – компанія Gaz-System – підписала контракт на реалізацію цієї інвестиції з італійською компанією Saipem Limited.

      "У контексті повної диверсифікації поставок газу до Польщі, повної незалежності Польщі як споживача (газу) від Росії, саме це є наріжним каменем на шляху цієї незалежності", – підкреслив Дуда.

      Що ще відомо про газопровід Baltic Pipe

      • Його запуск заплановано на 1 жовтня 2022 року.
      • Річна пропускна здатність становитиме приблизно 10 мільярдів кубічних метрів газу в рік.
      • Це значно більше від забезпечення польських потреб на газ, відтак Польща хоче стати "газовим хабом для цієї частини Європи".
      • За словами Дуди, завдяки будівництву інтерконекторів Польща хоче постачати газ із шельфу Норвезького моря до сусідніх країн у межах ініціативи Трьох морів. Також вона планує постачати газ до України.
      • Загальна вартість будівництва Baltic Pipe становить понад 1,5 мільярда євро.
      • Початкові будівельні роботи на польській та данській частинах обійдуться у 280 мільйонів євро.

      Дуже важливо, що Польща стане одним із гарантів енергетичної безпеки України, яка, як ми знаємо, багато років була під газовим, енергетичним шантажем Росії. У цьому зв’язку, для суверенітету та повної незалежності цей елемент є дуже важливим,
      – підсумував Дуда.

      ​До речі "Нафтогаз" і Expert Petroleum уклали контракт на видобуток газу в Західній Україні

      Постачання газу до Польщі: головне 

      У 1996 році Росія та Польща підписали так званий Ямальський контракт. Він передбачає поставки щороку майже 10 мільярдів кубометрів газу. Згідно з вимушеною формулою "бери або плати" (take-or-pay), яку Газпром нав'язав польській компанії, PGNiG мусить купувати щороку (до 2022-го) не менше ніж 8,7 мільяарда кубометрів газу.

      Польща намагається диверсифікувати джерела поставок енергоносіїв, зменшуючи залежність від Росії. Тому для Польщі ключовим є будівництво Baltic Pipe.

      Нещодавно Польща здобула перемогу над Росією в Стокгольмському арбітражному суді, який зобов'язав Газпром знизити ціну на газ, який постачається до Польщі.

      Польща також купує зріджений газ із США, Катару та Норвегії.

      Радимо ознайомитися "Турецький потік" в дії: як зараз працює газопровід в обхід України

      Раніше заступник міністра державних активів Польщі Януш Ковальський заявляв, що його країна має намір заарештувати активи російського Газпрому в проєкті "Північний потік – 2". Таким чином, Польща планує стягнути з Росії виграні в Стокгольмі 1,5 мільярда доларів.

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Анджей Дуда Данія Газ Ринок газу Новини Польщі
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