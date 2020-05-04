Польща запускає будівництво газопроводу Baltic Pipe: що це дасть Україні

У Польщі та Данії одночасно розпочали будівництво Балтійського газопроводу (Baltic Pipe). Завдяки такому кроку країни планують досягнути енергетичну незалежності від Росії. Також запуск Baltic Pipe позитивно вплине й на інших представників регіону, зокрема Україну.

Про це під час брифінгу 4 травня заявив президент Польщі Анджей Дуда. Також на заході були присутніми уповноважений польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Пьотр Наїмський та керівник компанії Gaz-System Томаш Стемпень, передає Укрінформ.

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Є дуже хороша звістка для Польщі не лише на найближчий час, але, глибоко вірю в це, – на десятиліття. Розпочинається будівництво Baltic Pipe – газопроводу, який проходитиме з шельфу Норвезького моря до Данії, а далі – з Данії до Польщі на наше узбережжя з Балтійського моря до пункту Тшенсач,

– зазначив Дуда.

За його словами, ця інвестиція розпочнеться, фактично, найближчими днями шляхом початку будівельних робіт на польському та данському узбережжях.

Президент Польщі додав, що 30 квітня польський оператор газопроводів – компанія Gaz-System – підписала контракт на реалізацію цієї інвестиції з італійською компанією Saipem Limited.

"У контексті повної диверсифікації поставок газу до Польщі, повної незалежності Польщі як споживача (газу) від Росії, саме це є наріжним каменем на шляху цієї незалежності", – підкреслив Дуда.

Що ще відомо про газопровід Baltic Pipe

Його запуск заплановано на 1 жовтня 2022 року.

Річна пропускна здатність становитиме приблизно 10 мільярдів кубічних метрів газу в рік.

газу в рік. Це значно більше від забезпечення польських потреб на газ, відтак Польща хоче стати "газовим хабом для цієї частини Європи".

За словами Дуди, завдяки будівництву інтерконекторів Польща хоче постачати газ із шельфу Норвезького моря до сусідніх країн у межах ініціативи Трьох морів. Також вона планує постачати газ до України.

Загальна вартість будівництва Baltic Pipe становить понад 1,5 мільярда євро.

Початкові будівельні роботи на польській та данській частинах обійдуться у 280 мільйонів євро.

Дуже важливо, що Польща стане одним із гарантів енергетичної безпеки України, яка, як ми знаємо, багато років була під газовим, енергетичним шантажем Росії. У цьому зв’язку, для суверенітету та повної незалежності цей елемент є дуже важливим,

– підсумував Дуда.

​До речі "Нафтогаз" і Expert Petroleum уклали контракт на видобуток газу в Західній Україні

Постачання газу до Польщі: головне

У 1996 році Росія та Польща підписали так званий Ямальський контракт. Він передбачає поставки щороку майже 10 мільярдів кубометрів газу. Згідно з вимушеною формулою "бери або плати" (take-or-pay), яку Газпром нав'язав польській компанії, PGNiG мусить купувати щороку (до 2022-го) не менше ніж 8,7 мільяарда кубометрів газу.

Польща намагається диверсифікувати джерела поставок енергоносіїв, зменшуючи залежність від Росії. Тому для Польщі ключовим є будівництво Baltic Pipe.

Нещодавно Польща здобула перемогу над Росією в Стокгольмському арбітражному суді, який зобов'язав Газпром знизити ціну на газ, який постачається до Польщі.

Польща також купує зріджений газ із США, Катару та Норвегії.

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Раніше заступник міністра державних активів Польщі Януш Ковальський заявляв, що його країна має намір заарештувати активи російського Газпрому в проєкті "Північний потік – 2". Таким чином, Польща планує стягнути з Росії виграні в Стокгольмі 1,5 мільярда доларів.