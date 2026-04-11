У Польщі затримали 19-річну українку: вона "видурила" у польського пенсіонера мільйон злотих

У Польщі затримали 19-річну українку, яку підозрюють у масштабному шахрайстві. За словами правоохоронців, внаслідок дій дівчини 76-річний пенсіонер втратив загалом один мільйон злотих.

Про це повідомляє польське видання Lublin24.pl.

У чому полягала суть схеми?

Інцидент стався у місті Свіднік, що на сході Польщі. Правоохоронці затримали 19-річну громадянку України "на гарячому" – одразу після того, як вона отримала від пенсіонера 700 тисяч злотих.

Як встановило слідство, дівчина двічі приходила у домовлені місця, де забирала готівку від того ж чоловіка. Першого разу вона отримала понад 300 тисяч злотих.

За попередніми даними, дії українки були пов'язані з так званим інвестиційним шахрайством: зловмисники користуються довірою та необережністю жертв й обіцяють їм швидкий і високий прибуток від нібито фінансових вкладень.

Близько двох років тому пенсіонер побачив у соцмережах оголошення з пропозицією інвестувати гроші. Пізніше з ним зв'язалася дівчинка, яка назвалася інвестиційною консультанткою. Під її наглядом чоловік поступово вкладав кошти: спершу нібито на польському ринку, а згодом – на міжнародних, зокрема в Туреччині та Аргентині.

У межах цієї схеми він неодноразово передавав готівку людям, яких йому називали під час телефонних розмов.

Поліція отримала інформацію про підготовку чергової передачі коштів і провела спецоперацію із затримання. Тепер 19-річній дівчині загрожує до 10 років ув'язнення через підозру у привласненні майна великої вартості.

