У Польщі 2 постраждалих у ДТП українців відмовлялися лікувати, – генконсул

Двох громадян України у Польщі відмовлялися лікувати після смертельної аварії біля Кашице. Пояснювали цю ситуацію медики відсутністю в українців медичної страховки.
Джерело:24 канал
Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк. За його словами, лікування постраждалих все ж оплатять – але ще не зрозуміло, в який спосіб
Важливо Жахлива ДТП у Польщі: скільки українців ще в лікарнях та в якому вони стані
Не всіх постраждалих в ДТП українців у Польщі належно лікували
У нас були два сигнали, що в Ярославі та Жешуві відмовлялися лікувати (постраждалих в аварії українців – 24 канал), тому що немає страховки,
– розповів генконсул.
Павлюк запевнив, що "питання в Жешуві вирішили, зв'язавшись з госпіталем". З Ярославом будуть контактувати у такий же спосіб.Василь Павлюк переконаний, що лікування всіх українців буде оплачено. Але у який спосіб – з'ясують пізніше (мовляв, перевізник повинен сплатити страховку, якщо люди були застраховані).
Масштабна аварія з українцями у Польщі: що слід знати
- 6 березня рейсовий автобус Познань – Херсон потрапив у ДТП біля міста Кашице (неподалік прикордонного пункту пропуску Корчова – Краковець). З 57 людей (а всі вони – українці), які були на момент аварії в автобусі, загинули 5.
- За попередніми даними, водій був тверезим, не був у стані наркотичного сп'яніння, але з якихось причин не впорався з керуванням. Чоловікові вже висунули обвинувачення, йому загрожує до 8 років ув'язнення.
- Станом на 8 березня в лікарнях Польщі перебували 25 людей (з них у важкому стані – 2). Додому вже відправили 24 пасажирів, які в аварії не постраждали.
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