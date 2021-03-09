У Польщі 2 постраждалих у ДТП українців відмовлялися лікувати, – генконсул

Двох громадян України у Польщі відмовлялися лікувати після смертельної аварії біля Кашице. Пояснювали цю ситуацію медики відсутністю в українців медичної страховки.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк. За його словами, лікування постраждалих все ж оплатять – але ще не зрозуміло, в який спосіб

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У нас були два сигнали, що в Ярославі та Жешуві відмовлялися лікувати (постраждалих в аварії українців – 24 канал), тому що немає страховки,

– розповів генконсул.

Павлюк запевнив, що "питання в Жешуві вирішили, зв'язавшись з госпіталем". З Ярославом будуть контактувати у такий же спосіб.

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Але у який спосіб – з'ясують пізніше (мовляв, перевізник повинен сплатити страховку, якщо люди були застраховані).

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