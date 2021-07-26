Може загриміти на 18 років: у Польщі арештували водійку, яка влетіла в автобус з українцями

Водійці, яка 24 липня п'яною влетіла в автобус з українцями у Польщі, обрали запобіжний захід. Так, суд вирішив взяти її під варту.

Водійка зізналася, що має проблеми з алкоголем

На момент ДТП в крові 36-річної жінки було 4 проміле крові. На засіданні суду вона зізналася, що має проблеми зі спиртним.

До теми ДТП з українцями в Польщі: що відомо про стан постраждалих

Наразі водійка проведе під вартою 3 місяців. Загалом їй загрожує до 18 років ув'язнення.

Що відомо про ДТП

Трагедія трапилася рано-вранці на магістралі 784 у Лодзькому воєводстві. П'яна жінка за кермом автомобіля Nissan, ймовірно, в'їхала у мікроавтобус Volkswagen Transporter. Після того автівки влетіли у кювети на протилежних сторонах дороги.

Внаслідок ДТП постраждали 10 людей, серед яких 7 – українці. Усіх потерпілих відвезли у польські лікарні. На жаль, одному нашому земляку не вдалось вижити – він помер у медзакладі. Також відомо, що 2 громадян України вже виписали.

На місце події вилітав вертоліт польської медичної авіаційної рятувальної служби. На ньому постраждалих доправили у лікарні.



Автомобіль п'яної водійки злетів у кювет / Фото TVN 24