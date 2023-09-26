"Втручання у внутрішні справи й вибори": у Варшаві відреагували на слова Шольца про візи

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував ввести прикордонний контроль між Німеччиною і Польщею через незаконну видачу сотень тисяч робочих віз мігрантам. У Варшаві на такі заяви Шольца висловили обурення.

Зокрема, польська сторона зазначила, що слова німецького канцлера "порушують принципи суверенної рівності країн". Про це написав міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау у соцмережі Х, раніше відомій як твітер, передає 24 Канал.

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Що сказали на заяви Шольца у Варшаві

Рау заявив, що компетенції канцлера Німеччини явно не стосуються розгляду справи у Польщі. Ба більше, глава МЗС Польщі навіть заявив про намагання втрутитися у вибори в країні.

Заяви з цього приводу вказують на наміри втручання у внутрішні справи польської держави й виборчу кампанію у Польщі,

– сказав він.

Він також закликав канцлера Німеччини "в ім'я добрих двосторонніх відносин" поважати суверенітет Польщі та утриматися від заяв, що шкодять їхнім відносинам.

Крім цього, урядовий уповноважений з безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин зазначив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц використовує візову проблему для політичного тиску на польську владу. За його словами, важко це оцінювати інакше, ніж тиск на Польщу під час виборчої кампанії.

Разом із тим у польській владі зазначили, що порушення у видачі віз у Польщі є випадковими й уже розслідується службами. Центральне антикорупційне бюро у рамках цього розслідування затримало сімох осіб.

Що відомо про скандал з візами у Польщі