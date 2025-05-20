Битва за владу Польщі: чому Україну чекають складні 2 тижні

Перший тур президентських виборів в Польщі очікувано зберіг інтригу до першого червня. Однак голосування продемонструвало низку показових, а подекуди тривожних тенденцій для чинної коаліції на чолі з Дональдом Туском.

Хто стане наступним президентом Польщі

За два тижні доля переможця також може визначитись лише у різниці в декілька відсотків. Це залишає обом опонентам – Рафалу Тшасковському від "Громадянської платформи" та Каролю Навроцькому від "Права і Справедливості" – майже рівні шанси на тріумф. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Їхня доля значною мірою перебуває у руках виборців "Конфедерації", тих хто підтримав Славоміра Менцена та Гжегожа Брауна під час першого раунду виборів (в сумі це понад 21%).

Для команди "Громадянської платформи" кращий сценарій – це пасивність цієї групи виборців на другому етапі. Адже з високою ймовірністю свою більшість голосів вони б віддали саме представнику "ПіС".

Водночас Кароль Навроцький робитиме все, щоб ситуативно залучити цих виборців до власних лав. У такому випадку йому доведеться бути максимально агресивним і радикальним, щоб давати його технологам аргументи, чому необхідно ще більш жорстко виступати з теми України.

Тому нам необхідно враховувати, що українське питання ще активніше застосовуватиметься як інструмент мобілізації електорату впродовж наступних двох тижнів.

Чому результати виборів несуть в собі небезпеку для України

По-перше, обидва кандидати, що пройшли у другий тур, набрали в межах 30%, що демонструє збереження поляризації суспільної думки в Польщі.

По-друге, сумарно кандидати від "ПіС" та "Конфедерації" отримали понад 51% і це без врахування голосів менш популярних політиків з правого табору. Водночас кандидати чинної урядової коаліції здобули сумарно менш як 45%.

Якщо перенести подібну проєкцію на парламент, то можна допустити, що за умови дострокових парламентських виборів партія Дональда Туска могла б втратити владу, а коаліція правих сил – отримати її.

З огляду на антиукраїнську риторику Менцена, часті випади в бік України від Навроцького та відверті провокації Брауна, неважко уявити наскільки масштабні проблеми отримала б українська дипломатія.

Таким чином, ситуація у Польщі доволі контроверсійна. Навіть попри те, що Тшасковський утримує шанси на перемогу, нова політична кон'юнктура несе в собі багато ризиків, як і для чинної проєвропейської влади, так і для України.