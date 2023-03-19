У Польщі допустили можливість вступу у війну з Росією

Польща зараз є одним із тих союзників, які надають Україні колосальну підтримку. Однак варіант безпосереднього вступу у війну проти Росії сусідня країна також розглядає.

Про це заявив посол Польщі у Франції Ян Емерік Росцишевський в етері французького каналу LCI. За його словами, до таких дій Варшава буде вимушена вдатися, якщо Україна не зможе самостійно себе захистити.

Зверніть увагу А як тобі таке, Путін: Польща побудує військову базу біля кордону з Росією

Потрібно підтримувати Україну

Або Україна сьогодні буде відстоювати свою незалежність, або ми будемо вимушені вступити у цей конфлікт, тому що наші головні цінності, які були основою нашої цивілізації, нашої культури – будуть у небезпеці. Тому у нас не залишиться іншого вибору, окрім як вступити у конфлікт,

– заявив посол Польщі.

Після заяви Росцишевського, посольство Польщі у Франції уточнило слова дипломата. Пан посол мав на увазі, що світ повинен підтримувати Україну, інакше поразка нашої держави матиме катастрофічні наслідки. Зокрема, через це Польщі доведеться вступити у війну з Росією, адже кремлівський імперіалізм на нашій державі не зупиниться.

Він (посол – 24 канал) також говорив про загрозу, яку становить Росія для Європи та європейських цінностей. Уважно прослухавши всю розмову, можна зрозуміти, що не було жодного оголошення про пряму участь Польщі в конфлікті, а лише попередження про наслідки поразки України – можливість нападу або втягнення Росією у війну більшої кількості країн Центральної Європи – країн Балтії та Польщі,

– йдеться у повідомлені польського посольства.

Чому посол зробив таку заяву

Перш за все варто розуміти, що Польща, як й інші союзники, не тільки вірить у перемогу України, але й робить для цього все можливе. Однак є певні рішення, які партнерам даються важко. Заява про те, що Польщі, як члену НАТО доведеться вступати у війну – апокаліптична, адже Росцишевський має на увазі такі дії Варшави у випадку поразки України, наша держава продовжує чинити опір та готуватися до контрнаступу.

Однак слова дипломата нагадують Заходу про те, що російський імперіалізм потрібно зупинити, інакше від нього постраждають інші країни, зокрема ті, які є членами НАТО, а тоді вже доведеться втручатися у війну самому Альянсу. Тут варто відзначити, що НАТО робить усе для уникнення прямого зіткнення з Росією, адже воно може спровокувати війну.

Тому слова Росцишевського спрямовані на збільшенні підтримки України. Про це і говорить саме посольство у поясненні після того, як слова дипломата почали цитувати ЗМІ.