В одній з найбільших партій Польщі допустили "закриття очей" на окупацію Криму

Польська політикиня Катажина Пелчиньска-Наленч зробила скандальну заяву щодо окупації Криму. Вона припустила, що одного дня доведеться "закрити на це очі".

Пелчиньска-Наленч є радницею лідера партії "Рух Польща 2050". Це одна з найбільших опозиційних політсил у країні. Раніше вона обіймала посаду заступниці очільника МЗС.

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Крім цього, Пелчиньска-Наленч працювала послом Польщі у Росії. В інтерв'ю для інституту міжнародних відносин вона говорила, зокрема, про агресію Росії, спрямовану проти України.

"Можливо, із Кримом не буде виходу"

За словами Пелчиньскої-Наленч, чим більше росіян відчувають, що в Європі (зокрема й у Польщі) їх люблять і не відштовхують, тим ймовірніше, що колись вони зможуть "пристосуватися і знайти своє європейське коріння".

У відповідь на це її запитали, чи зможуть європейці "полюбити росіян з Кримом та Донбасом". Посадовиця допустила, що з окупованим півостровом – це цілком реально.

Можливо, нам доведеться полюбити їх і з Кримом. Будьмо реалістами, нам не сподобається Росія з Донбасом. Але, можливо, із Кримом виходу колись не буде,

– сказала вона.

"Так само, як нам подобається Ізраїль з різними окупованими територіями. Багато подібних аналогій можна знайти", – додала Пелчиньска-Наленч.

Чиновниця не вірить, що Росія захоче повернути Крим

Вона наголосила, що не хоче захищати анексію Криму, проте не вірить, що Кремль добровільно відмовиться від українського півострова. Мовляв, це малоймовірно навіть "у дуже демократичній Росії з дуже демократичною владою".