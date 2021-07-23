Однопартійці пояснили слова польської політикині про "закрити очі на Крим"
Джерело:Укрінформ
Польська політикиня Катажина Пелчинська-Наленч припустила, що одного дня "доведеться закрити очі" на окупацію Криму Росією. Втім, у партії "Польща 2050", членкинею якої вона є, кажуть: слова політикині неправильно виклали.
У відповідь на запит видання політична сила зазначила, що слова Катажини Пелчинської-Наленч були неправильно сприйняті інтерв'юером.
Важливо В одній з найбільших партій Польщі допустили "закриття очей" на окупацію Криму
Після втручання пані Пелчинської-Наленч це висловлювання отримало правильне звучання, яке відразу було розміщено автором інтерв'ю на інтернет-сторінці PISM,
– наголошує партія у своїй відповіді.
Там підкреслили, що інтерв'ю не стосувалося "Польщі 2050", але в ньому чітко простежуються погляди політикині й партії на події в Україні.
"Погляди Пелчинської-Наленч і партії у справі анексії Криму є однозначними: діячі "Польщі 2050" засуджують її, що багаторазово підкреслювалося у публічних виступах", – заявили в партії.
Коротко про Катажину Пелчинську-Наленч:
- Це польська політикиня, яка багато років працювала дипломатом. Зокрема, вона була послом Польщі в Росії, а також заступницею міністра закордонних справ.
- Нині вона є радницею політичної партії "Польща 2050" – однієї з найбільших опозиційних політсил у Польщі.