Однопартійці пояснили слова польської політикині про "закрити очі на Крим"

Польська політикиня Катажина Пелчинська-Наленч припустила, що одного дня "доведеться закрити очі" на окупацію Криму Росією. Втім, у партії "Польща 2050", членкинею якої вона є, кажуть: слова політикині неправильно виклали.

У відповідь на запит видання політична сила зазначила, що слова Катажини Пелчинської-Наленч були неправильно сприйняті інтерв'юером.

Важливо В одній з найбільших партій Польщі допустили "закриття очей" на окупацію Криму

Після втручання пані Пелчинської-Наленч це висловлювання отримало правильне звучання, яке відразу було розміщено автором інтерв'ю на інтернет-сторінці PISM,

– наголошує партія у своїй відповіді.

Там підкреслили, що інтерв'ю не стосувалося "Польщі 2050", але в ньому чітко простежуються погляди політикині й партії на події в Україні.

"Погляди Пелчинської-Наленч і партії у справі анексії Криму є однозначними: діячі "Польщі 2050" засуджують її, що багаторазово підкреслювалося у публічних виступах", – заявили в партії.

Коротко про Катажину Пелчинську-Наленч: