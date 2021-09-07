У Польщі у ДТП потрапив автобус з українцями: в якому стані постраждалі

Поблизу польського міста Люблін в аварію потрапив пасажирський автобус. Серед постраждалих були й громадяни України.

Як повідомили у посольстві України у Польщі, постраждалих українців госпіталізували до лікарні Любліна.

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Загалом в мікроавтобусі перебували 8 осіб. З них 7 – отримали травми. Усі вони, за даними нашого посольства, є громадянами України.

В якому стані постраждалі

Українці отримали травми різного ступеню важкості. Їх оперативно госпіталізували до лікарні SPSK4 у місті Люблін. Стан постраждалих середньої тяжкості.

Для надання консульської допомоги постраждалим у лікарні перебуває консул. Встановлюються контакти з родичами.

24/7 гаряча лінія ГКУ в Любліні: +48 784 138 555;

e-mail: gc_pll@mfa.gov.ua.

Контакт для родичів потерпілих:

Додамо, що у березні 2021 року 5 українців загинули й кілька десятків були госпіталізовані в результаті аварії автобуса в Польщі,