Моторошна ДТП у Польщі: загинули троє українців, ще двох госпіталізували

У Польщі 30 серпня сталася велика дорожньо-транспортна пригода за участю українців. Так, внаслідок аварії загинули три особи, ще двох наразі відправили у лікарню через травми.

Цей інцидент трапився на дорозі у селі Воля-Хойната біля Рави Мазовецької у Лодзинському воєводстві Польщі. Наразі цю справу розслідують польські правоохоронці.

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Що відомо про ДТП з українцями у Польщі

У поліції Польщі зазначили, що легковий автомобіль BMW, у якому перебували п'ятеро осіб, усі громадяни України, зіткнувся із вантажним фургоном. Внаслідок цього інциденту один із пасажирів автівки, якому було 16 років, загинув на місці.

Згодом польські правоохоронці розповіли, що 42-річний водій та 19-річний пасажир, попри надану невідкладну медичну допомогу, померли в лікарні. Також ще двох пасажирів, яким по 38 і 15 років відповідно, доправили до лікарні, де вони отримують всю необхідну допомогу.

Наостанок у поліції сказали, що у вантажівці перебувало двоє людей, які не отримали жодних тілесних ушкоджень. Крім того, сам водій цього транспортного засобу перебував у тверезому стані.

Раніше у Польщі вже траплялася ДТП за участю українців