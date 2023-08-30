Моторошна ДТП у Польщі: загинули троє українців, ще двох госпіталізували
Джерело:Radiozet
У Польщі 30 серпня сталася велика дорожньо-транспортна пригода за участю українців. Так, внаслідок аварії загинули три особи, ще двох наразі відправили у лікарню через травми.
Цей інцидент трапився на дорозі у селі Воля-Хойната біля Рави Мазовецької у Лодзинському воєводстві Польщі. Наразі цю справу розслідують польські правоохоронці.
Цікаво Аеропорт Варшави евакуювали через чоловіка з України: їхав з гранатою
Що відомо про ДТП з українцями у Польщі
У поліції Польщі зазначили, що легковий автомобіль BMW, у якому перебували п'ятеро осіб, усі громадяни України, зіткнувся із вантажним фургоном. Внаслідок цього інциденту один із пасажирів автівки, якому було 16 років, загинув на місці.
Згодом польські правоохоронці розповіли, що 42-річний водій та 19-річний пасажир, попри надану невідкладну медичну допомогу, померли в лікарні. Також ще двох пасажирів, яким по 38 і 15 років відповідно, доправили до лікарні, де вони отримують всю необхідну допомогу.
Наостанок у поліції сказали, що у вантажівці перебувало двоє людей, які не отримали жодних тілесних ушкоджень. Крім того, сам водій цього транспортного засобу перебував у тверезому стані.
Раніше у Польщі вже траплялася ДТП за участю українців
- У Польщі 9 липня сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода з мікроавтобусом та вантажівкою Цей інцидент трапився у Титусині, що у Хелмському повіті та неподалік від кордону з Україною.
- Варто зазначити, що через цю аварію 33-річна пасажирка загинула на місці. Ще вісьмох громадян відправили до лікарні.
- Також двоє осіб мали тілесні ушкодження. За попередніми даними, автобус врізався у вантажівку, що стояла на узбіччі дороги.
- Польські правоохоронці зазначили, що водій, який керував мікроавтобусом не перебував у стані алкогольного сп'яніння. Після аварії дорога була непроїзною, але згодом рух на ній все ж відновили.
- Поліцейські з'ясовували ситуацію з ДТП у Титусині, однак наразі вони нічого не повідомляли про хід цієї справи. Також правоохоронці не зазначили, хто саме винен у цій аварії.