У Польщі група з 50 мігрантів намагалася прорвати кордон

Упродовж доби 22 листопада білоруські мігранти понад 170 разів намагалися незаконно перейти кордон з Польщею. Зокрема, одну зі спроб здійснила група з 50 людей.

Пресслужба польських прикордонників повідомила, що це сталося у районі села Біловежа. Мігранти були агресивно налаштованими.

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На секції кордону в районі села Біловежа 50 агресивних іноземців спробували прорватися через кордон,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, у Польщі ухвалили рішення про випровадження понад 60 мігрантів, яким вдалося потрапити на територію країни.

Мігранти повертаються додому

Начальник Департаменту з громадянства та міграції МВС, полковника міліції Олексій Бігун повідомив, що мігранти повертаються додому.

Зокрема, 22 листопада з Мінська вилетіли 118 людей.

Також 23 листопада планують здійснити ще один рейс. Люди, які виявили бажання повернутися додому, наразі перебувають на території Національного аеропорту Мінськ. Вони пройшли уже всі митні та прикордонні процедури.

Низка країн організовує евакуаційні рейси для своїх громадян, які перебувають у Білорусі. Зокрема, мовиться про Ірак та Сирію.

Допис Straż Graniczna:

Wczoraj tj.22.11 na gr. Flag of PolandFlag of Belarusodnotowano 174 prób jej nielegalnego przekroczenia.Wobec 66 cudzoziemców #funkcjonariuszeSG wydali postanowienia o opuszczeniu terytorium RP.

Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Białowieży 50 agresywnych cudzoziemców próbowało sforsować granicę.