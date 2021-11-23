У Польщі група з 50 мігрантів намагалася прорвати кордон
Джерело:твітер Straż Graniczna
Упродовж доби 22 листопада білоруські мігранти понад 170 разів намагалися незаконно перейти кордон з Польщею. Зокрема, одну зі спроб здійснила група з 50 людей.
Пресслужба польських прикордонників повідомила, що це сталося у районі села Біловежа. Мігранти були агресивно налаштованими.
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На секції кордону в районі села Біловежа 50 агресивних іноземців спробували прорватися через кордон,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, у Польщі ухвалили рішення про випровадження понад 60 мігрантів, яким вдалося потрапити на територію країни.
Мігранти повертаються додому
- Начальник Департаменту з громадянства та міграції МВС, полковника міліції Олексій Бігун повідомив, що мігранти повертаються додому.
- Зокрема, 22 листопада з Мінська вилетіли 118 людей.
- Також 23 листопада планують здійснити ще один рейс. Люди, які виявили бажання повернутися додому, наразі перебувають на території Національного аеропорту Мінськ. Вони пройшли уже всі митні та прикордонні процедури.
- Низка країн організовує евакуаційні рейси для своїх громадян, які перебувають у Білорусі. Зокрема, мовиться про Ірак та Сирію.
Допис Straż Graniczna:
Wczoraj tj.22.11 na gr. Flag of PolandFlag of Belarusodnotowano 174 prób jej nielegalnego przekroczenia.Wobec 66 cudzoziemców #funkcjonariuszeSG wydali postanowienia o opuszczeniu terytorium RP.
Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Białowieży 50 agresywnych cudzoziemców próbowało sforsować granicę.