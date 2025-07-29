У Польщі затримали колумбійця, якого завербували російські спецслужби через телеграм для здійснення підривів. Він скоїв злочини у Варшаві та Радомі, а також відомо, що найманець діяв і за межами Польщі.

Про це пише 24 Канал з посиланням на RMF24. 27-річний чоловік підпалював будівельні склади ще у 2024 році.

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У чому підозрюють колумбійця, якого затримали в Польщі?

Найнятий російськими спецслужбами чоловік 23 травня 2024 року підпалив склад у Варшаві, а 30 травня – в Радомі. Росіяни роз'яснили йому мету нападу та способу його здійснення. Зокрема за їхніми інструкціями чоловік виготовив пляшку із запальною сумішшю – коктейль Молотова.

Речник міністра-координатора спеціальних служб Яцек Добжинський повідомив, що про особу фігуранта встановили співробітники Агентства внутрішньої безпеки. Ймовірного злочинця звинуватили в тероризмі й тепер йому загрожує довічне ув'язнення. Під час допиту затриманий громадянин Колумбії частково зізнався в скоєному та надав свідчення.

Ці дії були замовлені, контрольовані та профінансовані особою, пов’язаною з російськими спецслужбами. Підозрюваний отримав детальні інструкції щодо мети нападу та способу його здійснення, включаючи виготовлення запальної пляшки та використання спеціального транспортного засобу,

– повідомили правоохоронці.

Також відомо, що росіяни завербували не лише колумбійця. У телеграмі вороги систематично залучали до злочинів людей латиноамериканського походження, які мали військовий досвід. Зокрема, найманці мали проводити розвідку вказаних місць і надалі підпалювали вибрані об'єкти та фіксувати пошкодження.

До слова, правоохоронці з'ясували, що колумбієць діяв не лише в Польщі, але й у Чехії. У червні місцевий суд визнав чоловіка винним у підпалі автобусного депо в Празі та планування підпалу торгового центру. Йому присудили 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, в Німеччині й Швейцарії затримали українців, яких підозрюють у відправці поштою посилок з вибуховими пристроями. чоловіки, ймовірно, діяли на замовлення російських спецслужб.