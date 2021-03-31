Пів мільйона доларів на лікування: у Польщі в комі після ДТП з автобусом досі лежить українка

Постраждала у Польщі в аварії автобуса 22 березня українка досі лежить у комі. Грошей на лікування не вистачає, адже студентська страховка навряд чи покриє усі витрати.

Про це журналістам розповіла мати постраждалої – 27-річної Анастасії Кочеткової з Хмельницького. Жінка постійно перебуває у Польщі, але – не біля доньки.

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У якому стані зараз постраждала у ДТП 22 березня у Польщі українка

Під дверима реанімації

Ірину Стадніченко не пускають до доньки через карантин. Тільки раз мати Анастасії бачила її, коли приїхала на упізнання – дівчину вважали загиблою. На щастя, вона жива, але перебуває у комі.

Можу прийти тільки побути під дверима реанімації, і все. Навіть через скло не дають побачити її,

– розповіла Ірина.

За її словами, Настя навчалася в ІТ-школі у Кракові, а того дня – 22 березня – їхала додому у Хмельницький. Мати чекала її на вокзалі, аж поки чоловік не розказав телефоном про аварію. А потім подзвонив і син – він і сказав, що Настя була саме в тому автобусі, який потрапив у ДТП.

Потрібні гроші на лікування

Настя після аварії до тями не приходила, у неї стався крововилив у мозок. Коментарів польські лікарі не дають. Відомо тільки, що стан дівчини дуже важкий. І на лікування потрібні гроші. Анастасія мала студентську страховку, та всіх витрат вона не покриє.

Вона буде потребувати реабілітації – дуже серйозної. Можливо, у процесі ще якісь операції треба буде робити. Сьогодні ніхто не може сказати, скільки це буде коштувати,

– розповів генконсул України в Любліні Василь Павлюк.

Родичам у медзакладах Польщі назвали ймовірну потрібну суму – пів мільйона доларів. Та де брати такі гроші – вони не знають. Сподіваються, що хоч частину покриє страховка перевізника.

Допомогти Анастасії можна, перерахувавши гроші на такі рахунки:

Гривня: "Приватбанк", 5168757344761715, Ірина Стадніченко.

Долари: PKO BANK POLSKI IBAN PL63102042740000170200874875, Iryna Stadnichenko.

Євро: PKO BANK POLSKI IBAN PL58102042740000190200874867, Iryna Stadnichenko.

Злоті: PKO BANK POLSKI 60102042740000130200874834, Iryna Stadnichenko.

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