Побив рекорд: у Польщі літак зробив 27 кіл над Краковом, але так і не зміг піти на посадку

Пілот рейсу WZZ401, який мав приземлитися в Кракові, побив неофіційний рекорд. Через погані погодні умови борт 3,5 години кружляв між Тарнавою і Недзведзеєм.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Polsat News.

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Що відомо про побиття неофіційного рекорду у Польщі

Повідомляється, що літак Wizz Air зробив цілих 27 кіл навколо аеропорту Краків-Баліце. Портал Flight Radar 24 повідомив, що цей політ побив неофіційний рекорд.

Борт вилетів з Катовіце в неділю, 29 грудня, о 7:35, але так і не прибув до місця призначення, тобто до Кракова. Після кількох годин кружляння над аеропортом він повернувся на місце зльоту.

Атмосферні умови в Кракові вже призвели до значних незручностей.

До уваги пасажирів! У зв'язку з атмосферними умовами, будь ласка, перевірте статус вашого рейсу у вашого перевізника,

– повідомив 27 грудня аеропорт Кракова.

Зазначалося, що за рішенням перевізника, рейси можуть бути перенаправлені або скасовані. Водночас це продовжувалося і наступного дня. Близько 12:00 28 грудня речниця Краківського аеропорту повідомила, що літаки не можуть приземлятися в аеропорту Кракова.

У неділю вранці погодні умови дещо покращилися, але до полудня знову стало небезпечно. Після 12 години дня аеропорт Кракова повідомив, що ситуація поступово нормалізується.