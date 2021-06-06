У Польщі в місті Лодзь ліфт з українцями зірвався з 15 поверху

6 червня 2021 , 02:03
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Джерело:

TVN24

4 червня, у п'ятницю, у польському місті Лодзь трапився інцидент з українськими заробітчанами. Двоє чоловіків постраждали через падіння ліфта в одній із багатоповерхівок.

Українці працювали на даху кабіни ліфта – фарбували шахту. Несподівано кабіна зірвалася з 15 поверху.

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У Лодзі впав ліфт з українцями: подробиці інциденту

  • Чоловіки 41 і 42 років 4 червня обслуговували шахту ліфта у багатоповерхівці в місті Лодзь у Польщі.
  • Вони працювали на даху кабіни, фарбували шахту. 
  • Несподівано і з наразі невідомих причин ліфт зірвався з 15 поверху (приблизно з висоти у 40 метрів).
  • Постраждалих працівників витягували аж на мінус першому поверсі.
  • З травмами різного ступеню важкості їх доправили до лікарні.

Інцидент стався 4 червня приблизно о 12 годині за місцевим часом. Триває слідство щодо обставин аварії.

Ми не знаємо, чи могли постраждалі якось спричинити аварі, і чи забезпечив роботодавець належні запобіжні заходи. Маємо багато питань, на які потрібно знайти відповіді,
– сказав представник польської інспекції праці Вальдемар Клуча.

Обидвоє постраждалих – громадяни України. Від загибелі їх врятувало те, що під час падіння ліфта спрацював гальмівний механізм.

Зверніть увагу: у Польщі тільки офіційно працюють понад пів мільйона українців. А у 2020 році консульські установи України у Польщі оформили 643 довідки про смерть громадян нашої країни.

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Автор: Олесь Друкач