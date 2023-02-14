Із польського МЗС звільнили усіх випускників Московського інституту

У МЗС Польщі до недавнього часу працювали випускники Московського державного інституту міжнародних відносин (МДІМВ). Однак в рамках декомунізації з польського зовнішньополітичного відомства звільнили останніх дипломатів, які навчалися у цьому ВНЗ.

Про це в інтерв'ю ЗМІ розповів міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау. За його словами уже два місяці як польське МЗС працює без випускників з Росії.

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МДІМВ є частиною радянської м'якої сили

Також він підкреслив, що МДІМВ був інвестицією в діяльність російського імперіалізму.

Це частина радянської м'якої сили. Випускники мали служити державним інтересам цієї імперії,

– сказав Збігнєв Рау.

Звільнення цих дипломатів міністр назвав важливим процесом, який є частиною декомунізації в широкому розумінні. Почалася вона в Польщі з законів про люстрацію, перший з яких був ще у 1998 році.

Декомунізація у Польщі

Зазначимо, що ще у 2016 році президент західного сусіда України Анджей Дуда підписав закон про декомунізацію, згідно з яким забороняється пропаганда комунізму та інших тоталітарних режимів. В його рамках у Польщі розпочалися процеси, зокрема, перейменування топонімів та зносу пам'ятників радянському минулому.

Так, під дію закону про декомунізацію попали 943 вулиці на всій території країни.

Ба більше, в рамках декомунізації у Варшаві пропонували навіть знести найвищу багатоповерхівку Польщі, яку звели в часи СРСР у центрі міста. Тоді глава МВС Польщі Маріуш Блащак свою пропозицію аргументував тим, будівля "є символом радянського панування в Польщі".

Палац культури і науки є символом радянського панування, а символи мають важливе значення, оскільки вони формують світогляд, особливо у молоді,

– говорив Блащак.

Зазначимо, що восени 2022 року в Польщі демонтували чотири радянські пам'ятники, присвячені Червоній армії. Президент Інституту національної пам'яті Кароль Навроцький зазначив, що ці пам’ятники були символом брехні, тому що радянська влада не принесла нікому свободи в 1945 році. Вона натомість принесла ще одне поневолення, завоювала Польщу і ставилася до неї, як до своєї здобичі.