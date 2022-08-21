У Польщі натякнули росії на п'яту статтю НАТО після перекидання "Кинжалів"

У Польщі також натякнули росії на п'яту статтю Альянсу. Це трапилось після того, як кремль притягнув гіперзвукові ракети "Кинжал" під Калінінград.

Відповідну заяву озвучив заступник міністра оборони Польщі Войцех Скуркевич. Він також пригадав, що Польща захищена від будь-яких загроз.

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У Польщі натякнули росії на 5 статтю НАТО

Наші дії – в консультації з нашими союзниками і штабом НАТО – є і будуть залишатися адекватними загрозам і діям, що вживаються росією під Калінінградом,

– заявив заступник міністра.

Войцех Скуркевич пояснив, що Польща захищена членством в Північноатлантичному альянсі.

"Якщо виникне якась загроза, п'ята стаття Північноатлантичного договору – тобто формула "один за всіх і всі за одного" – буде застосована", – запевнив заступник міністра.

Войцех Скуркевич також пригадав, що в північно-східних регіонах Польщі вже давно застосовуються заходи щодо зміцнення оборони східного флангу НАТО. Серед іншого там:

дислокуються союзні війська;

проводяться інтенсивні військові навчання.

Що цьому передувало

18 серпня росія перекинула три винищувачі "Кинжал" під Калінінград. Ці дії кремль пояснив тим, що це відбулось в рамках "стратегічного стримування".

російське міноборони повідомило, що "Кинжали" будуть там чергувати цілодобово.

Також повідомили, що нібито "Кинжал" невидимі та невразливі для засобів протиповітряної та протиракетної оборони.

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