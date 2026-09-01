Висловлювання Дональда Туска – не сенсація. Різні варіанти "ескалації" відкрито обговорюються у світових медіа. Про це пише Юрій Федоренко.

Найімовірніші сценарії нападу Росії

Німецьке видання Bild навіть склало список найбільш ймовірних напрямків удару Росії на "європейському напрямку". Більшість цих сценаріїв пов'язані з Північною Європою.

А розпочатися "кінетична фаза" війни може, наприклад, з підводної атаки у Балтійському морі: потенційні цілі – електричні та інтернет-кабелі, трубопроводи та різні об'єкти морської інфраструктури кількох країн. Ще один варіант "морської агресії": раптовий напад Росії на острів Готланд (Швеція) та Аландські острови (Фінляндія).

Крім того, німецькі експерти не виключають, що черговою "кризовою точкою" може стати полярний архіпелаг Шпіцберген (Норвегія), розташований у Північному Льодовитому океані. На цьому острові є невеличке поселення росіян під назвою Баренцбург.

Там розташована російська дерев'яна церква та діє спеціальний договір між Норвегією і Росією, який дозволяє росіянам видобувати ресурси. Десятиліттями на Шпіцбергені жевріє економічно збиткове російське підприємство з видобутку вугілля. Ну чим не "свята русська земля"?

Особливе місце займає можлива "Нарвська операція": напад на естонську Нарву за типом "кримського сценарію" 2014 року. У списку Bild відсутній латвійський Даугавпілс, але це місто перебуває під схожою загрозою, що й Нарва. Даугавпілс є одним із центрів русофільства в Латвії, більшість населення міста – російськомовні. Чим не привід для "визволення"?

Сухопутний коридор до Калінінграда

Ще один напрямок доволі ймовірного удару росіян – Сувалкський коридор. Деякі експерти ставлять саме його на перше місце в умовному рейтингу напрямків російської агресії. Сувалкський коридор – це прикордонна зона між Польщею та Литвою завдовжки близько 100 кілометрів. З одного боку коридору – Білорусь, з іншого – Калінінградська область Росії.

За умови раптового вторгнення з Білорусі у бік Калінінградської області агресор відріже країни Балтії від решти території Євросоюзу та "прорубає" собі сухопутний коридор до Калінінграда. Власне, не дивно, що сьогодні гучніше за все б'є на сполох саме польський уряд.

Південний напрямок ескалації

Насправді варіантів нападу на європейські країни безліч. Окрім північно-західного європейського напрямку, є ще й південний: можливі провокації на Балканах.

Також не варто забувати, що триває гібридна агресія Москви проти Молдови. До речі, нещодавно посол Росії у Молдові заявив, що Кишинів становить небезпеку для Кремля та готується до "збройного конфлікту". З його виступу складається враження, що "молдовська воєнщина" ось-ось нападе на бідну та нещасну Росію.

Всерйоз сприйняти таке твердження можуть лише абсолютно безграмотні люди, які не знають географії та страждають на серйозні когнітивні розлади. З іншого боку, можливо, саме такою і є більшість "російської аудиторії". Принаймні, в уяві російського посла.

Що говорять в Польщі?

У статті The Economist на тему підготовки Росії до відкриття "європейського фронту" міністр закордонних справ та заступник голови уряду Польщі Радослав Сікорський узагальнив усю цю картину доволі влучними словами: "Росія вважає нас ворогами та хоче зруйнувати демократичну цивілізацію. Не слід поспішати її утихомирювати. Коли Путін буде готовий до миру, він знайде спосіб повідомити це".

Ну а доти, вважає пан Сікорський, основний обов'язок європейських лідерів – захищати громадян від російських загроз.

На думку головного польського дипломата, Європа має довести Кремлю, що готова протистояти йому не тільки грошима. Чому? Тому що Путін робить ставку на нерішучість та військову слабкість європейських держав.

Європейці діють занадто повільно

Ми бачимо, що значна частина європейського істеблішменту усвідомлює рівень загроз. Але цього мало – європейським державам потрібно діяти і діяти швидко: готуватися до війни в усіх сферах, на всіх напрямках.

Насправді Росія у зіткненні з демократичною цивілізацією не має шансів, бо Росія – це кульгавий економічний карлик, який дражнить ресурсного велетня. Агресор приречений. Питання лише в тому, як довго триватиме війна.

Ми робимо все, щоб прискорити поразку Москви. Європейці мусять допомагати нам економічними ресурсами та зброєю по максимуму. У нас спільний ворог, спільна мета і спільне майбутнє. Разом ми здолаємо і зруйнуємо недоімперію та її терористичний режим набагато швидше.