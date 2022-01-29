У Польщі очікують до мільйона біженців з України у разі війни

У Польщі готуються до "чорного сценарію" розвитку російської агресії. Зокрема, країна очікує на мільйон українських біженців біля своїх кордонів.

Біженці будуть під захистом Польщі, – віцеміністр

Міністерство внутрішніх справ Польщі готується до хвилі біженців з України. Про це заявив віцеміністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацєй Вонсік.

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Якщо в Україні дійде до війни, ми повинні враховувати наплив справжніх біженців. Люди, які тікають від вогню, люди, які тікають від смерті, які тікають від звірств війни,

– сказав чиновник.

Наразі польська влада розглядає різні сценарії розвитку подій. Однак готується – до найгіршого. Тому міністерство планує підготовку переходів, медичного обслуговування на кордоні, проживання та харчування.

Вонсік наголосив, що біженці, відповідно до Женевської конвенції, перебуватимуть під захистом Польщі. Країна не дистанціюється від них.

"Там, де насправді є біженці, ми повинні їм допомогти, таке міжнародне право, але це також правила співіснування цивілізованих людей, принципи європейської та християнської культури. Ми не втечемо від цього і не будемо від цього захищатися", – запевнив урядовець.

Путін нічого не робитиме до закінчення Олімпіади

Вонсік також закликав не піддаватися на істерику та паніку. Він вважає, що до закінчення Олімпійських ігор Володимир Путін не вдаватиметься до агресії, адже для нього важливі відносини з Китаєм.

Останні новини про можливу ескалацію Росії

Російські розрахунки зенітно-ракетних комплексів "Бук-М3" відпрацювали знищення повітряних цілей умовного супротивника на полігоні "Заїзди" у Курській області. Він розташований лише за 100 кілометрів від кордону України.

Через загрозу війни Україну планують відвідати міністри закордонних справ Німеччини та Франції, а також прем'єр-міністри Великої Британії та Польщі.

Володимир Зеленський зустрівся з іноземними дипломатами й попросив їх не нагнітати ситуацію й залишатися в Україні.

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Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.