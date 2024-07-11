У Польщі оголосили найвище попередження для регіону, що межує з Україною

У Польщі прогнозують сильні грози. Там оголосили про найвищий рівень небезпеки для Підкарпатського воєводства.

На найближчу добу для Підкарпатського воєводства Польщі, яке межує з Україною, оголосили найвищий рівень попередження. Це пов'язано із наближенням грозового фронту.

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Можливі значні опади та шквальний вітер

Для східної частини країни оголосили червоний рівень попередження через прогнозовані сильні грози зі шквальним вітром.

На більшості території попередження діє до 21 години 11 липня, однак для Підкарпатського воєводства, яке межує з Львівщиною – до 7:30 ранку за польським часом.

Місцями можливі опади навіть до 60 міліметрів на квадратний метр, шквали вітру до 120 кілометрів за годину і великий град.

Підвищена небезпека через негоду загалом очікується по всій території країни. Зокрема небезпека буде у Вармінсько-Мазурському, частині Західнопоморського та Сілезького воєводств.

Перед цим у Польщі пройшли сильні зливи. Рятувальники протягом минулої доби здійснили понад 2700 виїздів, щоб прибирати повалені дерева і відкачувати воду.