У Польщі оприлюднили кадри падіння гелікоптера з українцями в озеро
7 липня 2021 , 21:52Читать новость на русском
Джерело:RMF24
У Польщі оприлюднили відео аварії з гелікоптером, який 5 липня впав в озеро у Вармінсько-Мазурському воєводстві. На борту перебували 3 українців.
Після аварії пілот та 2 пасажирки опинилися у водах озера Талти. Постраждалих підібрали туристи, які каталися неподалік на моторному човні.
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Наразі українців ще не допитали правоохоронці. Усі постраждалі перебувають у лікарні. На щастя, їхньому життю нічого не загрожує.
Станом на 7 липня слідчі встановлюють причини падіння гелікоптера.
Деталі інциденту
- Очевидці розповіли, що незадовго до падіння у гелікоптера розпочалися проблеми з двигуном.
- Спершу вертоліт почав опускатися, а згодом впав у воду.
- Уламки гелікоптера виявили на глибині 13 метрів.
- Окрім того, фахівці заявили, що з гелікоптера витікає паливо. Це не становить небезпеки, адже воно швидко випаровується.
Що відомо про постраждалих
- Одна з пасажирок отримала травму хребта. Жінку госпіталізували до лікарні у Гіжицькому.
- Окрім того, внаслідок аварії постраждала 17-річна дівчина. Її терміново доправили на лікування до Ольштина.
- Травми також отримав пілот.
Гелікоптер падає у воду: дивіться відео