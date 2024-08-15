У Польщі перекинувся автобус з 60 людьми: є постраждалі
Джерело:TVN24
На південному заході Польщі автобус, який перевозив 60 людей, зіткнувся мікроавтобусом дорожньої служби.
Зазначають, що зіткнення між рейсовим автобусом і патрульним автобусом сталося о 5:36 на автобані А4 між розв'язками Крапковіце і Кендзежин-Козьле (Опольське воєводство).
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"Автобус сполученням Жешув-Дрезден врізався в автобус дорожньої служби. На місці події працює поліція, 8 карет швидкої допомоги та пожежна бригада", – повідомили в поліції.
Також зазначено, що до ліквідації наслідків аварії залучили гелікоптер Повітряно-рятувальної служби.
У Польщі сталась ДТП / Фото TVN24
Чи постраждали пасажири автобуса
В автобусі разом з водіями і стюардесою їхало 64 людини, 6 з яких отримали поранення. Унаслідок зіткнення автобус перекинувся на бік.
Унаслідок зіткнення автобус перекинуло / Фото TVN24
В автобусі подорожували польські туристи. За даними рятувальників, найсерйозніші травми отримали двоє людей, які перебували в мікроавтобусі.
Загалом 8 людей отримали поранення, їх госпіталізували.