У Варшаві пасажири побили білоруського водія, бо подумали, що він з України, – ЗМІ

У Варшаві 3 січня пасажири побили таксиста з Білорусі та назвали його "українською свинею". Проблеми з двома хлопцями і двома дівчатами, яких чоловік підвозив, почалися ще з перших хвилин поїздки.

Про це пише 24 Канал з посиланням на білоруське видання Most. За фактом нападу білорус звернувся до поліції.

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Напали на білоруса, бо подумали, що він українець

Як розповів білоруський таксист Василь (ЗМІ змінили ім'я), на нього напали під час поїздки, що тривала кілька хвилин. Чоловік забув польське слово і сказав його рідною мовою. Це обурило поляків, вони подумали, що водій – українець. Через це молоді люди почали агресивно до нього ставитися та бажали "загинути на війні".

Усе почалося з того, що дівчина на передньому сидінні спитала дозволу покурити електронну сигарету в авто. Василь дозволив за умови, що вона відкриє вікно. Кілька хвилин все було спокійно, але в якийсь момент інший пасажир захотів під'єднати в машині свою музику. Таксист заборонив це робити, адже сказав, що це відволікатиме його.

Конфлікт через мову

До слова, дівчина хотіла далі палити, але вже із зачиненим вікном. Василь намагався пояснити, що це небезпечно, адже електронна сигарета так само шкідлива, як і звичайна.

Чоловік хотів сказати, що дивився передачу на цю тему, але забув, як буде "програма" польською, і використав російське слово. Так компанія зрозуміла, що він з іншої країни. Молоді люди запитували, чи він з України,

– пише медіа.

Василь заперечив свою причетність до України, але пасажири, мабуть, подумали, що він не хоче зізнаватися. Вони почали ставити питання, "чому він не на війні".

Василь не став пояснювати полякам, звідки він, і сказав, що це особиста інформація. Але все одно зазначав, що він не з України.

Пасажири поводилися агресивно

Чоловік розповів, що більшість його клієнтів поводяться адекватно, але ця компанія була винятком. Він хотів завершити поїздку та висадити пасажирів.

Через те, що поїздку вже оплатили, молоді люди обурилися, що їх хочуть висадити. Василь запропонував їм повернути гроші за допомогою скарги.

Водій не грубив пасажирам, на відміну від молодих людей, які обзивали його "українською свинею". Натомість грубо з Василем повелися пасажири. Одна дівчина, виходячи з машини, плюнула на водія, а хлопець пошкодив машину.

Василь хотів викликати поліцію, бо пасажири пошкодили авто. Але не встиг він набрати номер, як двері машини відчинилися і клієнти запустили йому в обличчя газ. Коли водій вийшов з машини, його двічі вдарили по голові.

Компанія людей била Василя і далі, все ще по голові. У цей час телефон водія записував все, що відбувалося.

Повз них проїхав патруль, поліцейські зупинилися. Побачивши їх, компанія почала втікати. Василь подзвонив у службу порятунку, диспетчер відправила до нього карету швидкої допомоги та ще одну групу поліцейських.

Через побиття у Василя піднявся тиск. На щастя, лікарі з'ясували, що чоловік не отримав серйозних травм.

Пізніше, використовуючи записане відео, чоловік звернувся до поліції з заявою.

Що каже адвокат

Адвокат Девід Денерт зазначив, що компанію можна притягнути до відповідальності за дискримінацію. Згідно зі статтею Кримінального кодексу, насильство або погрози за національною, расовою, політичною чи релігійною ознакою караються позбавленням волі на строк від трьох місяців до п'яти років.

Однак адвокат додав: важко довести, що напад на таксиста був ксенофобським. Однак тоді такі дії поляків можна кваліфікувати як посягання на тілесну недоторканість. Також пасажири завдали шкоди автомобілю Василя, що також є злочином

Василь не вимагає суворого покарання, але хоче привернути увагу до проблеми ксенофобії та безпеки таксистів, зокрема, у Польщі.

Нагадаємо, на початку січня поляк у Варшаві побив українку. Спочатку він збив 27-річну Анну автомобілем, а потім напав на неї з кулаками. Тоді поліція не прийняла заяву дівчини, що викликало обурення в користувачів соціальних мереж.