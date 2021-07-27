У Польщі помер другий українець, який постраждав у ДТП з п'яною водійкою
Джерело:Укрінформ
Ще один українець, який постраждав у ДТП в Польщі 24 липня, помер у лікарні. Він став другою жертвою п'яної водійки.
Родичів вже повідомили
Постраждалий громадянин України помер у лікарні. Про це 27 липня заявив радник посольства України в Польщі Олег Куць.
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Про смерть чоловіка вже поінформували родичів. Наразі вирішують питання транспортування тіла в Україну.
У якому стані інші українці
За словами дипломата, троє інших постраждалих українців перебувають у лікарнях. Вони мають медичну страховку, яка необхідна для тривалого лікування.
Справа ДТП українського мікроавтобуса перебуває на контролі посольства України у Варшаві, ГКУ у Кракові, Департаменту консульської служби МЗС України,
– мовиться у повідомленні.
Що відомо про ДТП у Польщі
- Зранку 24 липня у Лодзькому воєводстві зіткнулися Nissan та мікроавтобус Volkswagen Transporter. Після того автівки відлетіли у кювети. Ймовірно, аварія трапилася з вини п'яної водійки легковика.
- Під час ДТП у крові жінки було 4 проміле алкоголю. На суді вона зізналася, що має проблеми зі спиртним.
- Внаслідок інциденту постраждали 10 людей, серед яких 7 – українців. Постраждалих у лікарні доправляли на гелікоптері. Двом нашим громадянам вижити не вдалося.
- Суд взяв водійку Nissan під варту на 3 місяці. Тепер їй загрожує до 18 років ув'язнення.