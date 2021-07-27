У Польщі помер другий українець, який постраждав у ДТП з п'яною водійкою

Ще один українець, який постраждав у ДТП в Польщі 24 липня, помер у лікарні. Він став другою жертвою п'яної водійки.

Родичів вже повідомили

Постраждалий громадянин України помер у лікарні. Про це 27 липня заявив радник посольства України в Польщі Олег Куць.

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Про смерть чоловіка вже поінформували родичів. Наразі вирішують питання транспортування тіла в Україну.

У якому стані інші українці

За словами дипломата, троє інших постраждалих українців перебувають у лікарнях. Вони мають медичну страховку, яка необхідна для тривалого лікування.

Справа ДТП українського мікроавтобуса перебуває на контролі посольства України у Варшаві, ГКУ у Кракові, Департаменту консульської служби МЗС України,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про ДТП у Польщі