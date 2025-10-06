Своєю історією в соцмережах поділилася постраждала Клаудія Папроцька, передає 24 Канал.

Що відомо про інцидент з польською блогеркою?

За словами Клаудії, днями вона як зазвичай вигулювала улюбленця разом з іншими власниками собак.

Після короткої взаємодії тварин Каудія вирішила піти, але незнайомка почала голосно висловлювати обурення, вимагаючи "прибрати собаку". Попри те, що блогерка прямувала додому, жінка йшла слідом за нею, викрикуючи образи, зокрема "Повертайся додому, українська к**во".

Я не розумію, що вона собі нафантазувала без жодних підстав. Тепер вечірні прогулянки лякають, і мені соромно за таку поведінку,

– поділилася блогерка.

Клаудія підкреслила, що вона полька, але кривдниця не повірила, а тому продовжила грубо лаятися та жестикулювати.

До слова, згідно з нещодавнім опитуванням компанії United Surveys, ставлення поляків до українців різко змінилося. Так, дані свідчать про те, що 52,7% поляків мають позитивне ставлення до українців, тоді як 37,3% висловили негативну позицію.

Останні скандальні випадки пов'язані з українцями в Польщі