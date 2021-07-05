"Ненависть ніколи не закінчується": у Польщі продають скандальну книжку про Волинську трагедію

У одному з польських інтернет-магазинів продають книгу, яка називається "Волинська гра". На обкладинці зображена жінка у віночку з серпом, а нижче – закривавлена пані.

Євген, який про це нам повідомив, зауважив – книжка продається в найбільшій мережі польських книгарень. Євген – українець, який проживає у Польщі.

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У Польщі продають книгу "Волинська гра"

Книга продається у мережі книгарень Empik. На сайті мовиться, що вона вийшла 30 червня 2021 року. "Волинська гра" складається з понад 600 сторінок. Очевидно, за жанром це роман. На обкладинці помітно жінку в традиційному українському вінку та з серпом. Нижче зображена інша жінка, ніби забризкана червоними каплями крові.



Так виглядає обкладинка книжки "Волинська гра" / Фото Empik

Про злочини не можна забувати, а ненависть ніколи не закінчується,

– такими словами починається опис книги.

Далі на сайті розповідають сюжет – історію про головних героїв, загибель студента саме 11 липня "в річницю Волинської різні".

Після цього герої знаходять карту та "більше не зможуть удавати, що Волинь їх не стосується". Далі, за сюжетом, вони відправляються в "смертельну подорож".

"Волинська гра" – відмінний приклад того, до яких наслідків може привести злоба ненависті, яка розпалювалася роками,

– мовиться в коментарях під романом.

Що таке Волинська трагедія Це обопільне українсько-польське протистояння під час Другої світової війни між Українською Повстанською Армією та Армією Крайовою.

Воно супроводжувалося етнічними чистками та масовими вбивствами мирного населення з обох боків.

За різними оцінками, за 1943 – 1944 роки загинули понад 40 тисяч мирних людей.

Польська сторона розглядає подію як акт агресії українських націоналістів проти польського мирного населення, а українська сторона – як дію у відповідь на звірства польських військових.

Волинська трагедія: що варто знати