COVID-19 не відступає: у Польщі продовжили локдаун

Польський уряд ухвалив рішення продовжити жорсткі карантинні обмеження через несприятливу ситуацію з коронавірусом. Локдаун мав тривати до 10 квітня, проте дату його ймовірного закінчення перенесли на 18 квітня.

Про це під час пресконференції у Варшаві повідомив очільник МОЗ Адам Недзельський. Проте, як зазначив урядовець, це не означає, що жорсткі обмеження 18 квітня завершаться.

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Ковідні відділення у Польщі сильно завантажені

Наступного тижня уряд збереться знову, аби оцінити епідеміологічну ситуацію і ухвалити нові рішення щодо локдауну.

Наразі жорсткі обмеження, які діють у Польщі, не приносять очікуваного ефекту. Особливо важка ситуація з завантаженістю лікарняних ліжок у ковідних відділеннях.

Також оптимізму не додає те, що домінує на польській території "британський штам", який значно швидше розповсюджується.

Які обмеження діють у Польщі

У польських церквах дозволять перебувати одній людині на 20 квадратних метрів площі.

Зачинені перукарні й салони краси.

Не працюють дитячі садки. Проте виняток – для дітей медиків та правоохоронців.

Зачинені меблеві та будівельні магазини.

Спортивні об'єкти відкриті лише для професійних спортсменів.

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