У Польщі раптово померла молода українка: без матері залишилась 3-річна дитина

У польському місті Кепно 3 липня померла 24-річна тернополянка Натія Кірія. Дівчині раптово стало зле, коли вона разом з мамою поверталася з роботи.

Українку вертольотом відвезли у Познань

Нещодавно Натія разом з 3-річним сином переїхала у Польщі. Там жила і працювала її мама.

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3 липня жінки поверталися з роботи на автозаправній станції. Натії стало зле і її відвезли у місцеву амбулаторію з підозрою на крововилив. Однак там не було належного обладнання, тому дівчину вертольотом доправили у Познань.

За кілька годин вона померла у реанімації. Родичі тернополянки кажуть, що результату розтину і причину смерті офіційно ще не повідомили.

Тепер рідні збирають гроші, аби відправити тіло померлої в Україну.



У Польщі померла молода мама з Тернополя / Фото "20 хвилин"