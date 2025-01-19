"Пропонує тисячі євро": Росія вербує поляків для дестабілізації в країні перед виборами

Російські спецслужби намагаються вербувати поляків для дестабілізації ситуації в країні перед виборами, які відбудуться у 2025 році.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF 24. Зазначається, що голосування у першому турі виборів президента Польщі відбудеться 18 травня 2025 року.

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Як росіяни намагаються дестабілізувати ситуацію

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що Росія почала шукати поляків для дестабілізації ситуації в країні.

Я хочу застерегти всіх, щоб вони не діяли проти власної країни,

– сказав Гавковський.

За його словами, сьогодні Європу необхідно застерегти від кібервійни з Росією. Міністр цифровізації Польщі також нагадав про кримінальну відповідальність за відповідні дії.

Навіть невеликий вступ у відносини з російськими службами є шпигунством, і з січня російська військова розвідка почала шукати поляків для участі в цьому. Такої ситуації ще ніколи не було,

– пояснив він.

Гавковський додав, що в мережі з'являються пропозиції від груп APT або груп, до яких звертається Росія, щоб платити полякам "тисячі євро" за дії проти їхньої держави. За словами Кшиштофа Гавковського, незабаром буде оголошено план захисту виборів у кіберпросторі.