У Польщі судитимуть 16 російських шпигунів: їм загрожує по 10 років ув’язнення

Польські прокурори висунули обвинувачення проти 16 російських шпигунів. Вони проводили розвідувальну діяльність на території Польщі.

Про те, що в Польщі судитимуть російських шпигунів, розповів генеральний прокурор Польщі Збігнєв Зьобро.

Дивіться також У ЄС хочуть "ускладнити" життя російських дипломатів: які обмеження чекають на агентів Кремля

На чому спіймали російських шпигунів у Польщі

Збігнєв Зьобро розповів, що росіяни проводили розвідку у морських портах і військових частинах та готували диверсії. Крім цього, вони вели пропагандистську діяльність проти Польщі.

Люблінська прокуратура щойно висунула обвинувачення проти учасників небезпечної шпигунської мережі – обвинувачені на замовлення російської розвідки проводили розвідувальну діяльність,

– сказав він.

Прокурор додав, що російським шпигунам загрожує по 10 років позбавлення волі кожному.

На Хмельниччині виявили легкоатлета-шпигуна, який чекав "русскій мір"

У Хмельницькій області СБУ виявила чергового агента ФСБ – ним виявився легкоатлет із Хмельниччини, який збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони.

Місцевий 55-річний тренер з легкої атлетики майже щодня пробігав від 10 до 50 кілометрів під виглядом заняття спорту, а насправді нотував для ворога місця базування та маршрути руху українських військ.

Чоловік здійснював приховану фото- та відеозйомку, використовуючи камеру власного мобільного телефону, який він статично закріплював на руці. Крім цього, зрадник старанно розробив для окупантів топографічну схему, в якій позначив найвигідніший маршрут руху наступу на Хмельницький.