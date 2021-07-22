У Польщі українця розчавила 10-тонна труба

Трагедія сталась у польському Бжозовці. Піднята десятитонна труба впала на 50-річного чоловіка. Незважаючи на зусилля медиків, потерпілого врятувати не вдалось.

За інформацією ЗМІ, загиблий був громадянином України. Його травми виявились несумісними з життям.

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З-під труби чоловіка витягали рятувальники

У Державній пожежній службі зазначили, спочатку чоловік отримав сильний удар під час падіння труби, а згодом вона його затиснула. Саме рятувальники першими прибули на місце трагедії і витягали постраждалого, що був у пастці.

Вони і проводили реанімаційні заходи до приїзду медиків. Лікарі, попри всі зусилля, були змушені констатувати смерть.

Раніше у Польщі втопились двоє українців

Зазначимо, що нещодавно у Польщі трапилась ще одна трагедія з громадянином України. 17 липня 59-річний чоловік потонув у курортному місті Криниця Морська.

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А за день до цього резонансна подія жахнула Польщу та Україну. Під час відпочинку потонув 2-річний хлопчик з України. Він разом з батьками перебував на озері Шперек, що у Великопольському воєводстві. Поки батьки спали після вечірки, дитина вийшла з будинку та загинула в водоймі.