У Польщі на фабриці 18-річного українця затягнуло у верстат: за справу взялась поліція

У Польщі на одній із меблевих фабрик стався нещасний випадок. Верстат для обрізки дерева затягнув 18-річного українця.

Йому вдалося вибратися, зокрема за допомогою рятувальників, однак юнак втратив обидві ноги.

Дивіться також Польща готується прийняти нову хвилю українських біженців: деталі від МЗС

Поліція з'ясовує причини нещасного випадку

Трагедія сталася у місті Янкова. На меблевій фабриці під час роботи у верстат вперед ногами затягнуло 18-річного громадянина України, який працював там за контрактом. На місце прибули рятувальники та медики й спробували витягнути юнака.

Йому вдалося вибратися, проте верстат відрізав обидві ноги до коліна.

Поліція під наглядом прокуратури розпочала процесуальні заходи щодо з'ясування причин нещасного випадку на виробництві. За словами представника районного управління поліції Роберта Ігнасіака.

Своєю чергою, представник районної прокуратури в Оструві-Велькопольському зазначив, що дії правоохоронців у справі залежатимуть від висновків поліції. За його словами, у таких ситуаціях важливо правильно встановити докази та зробити відповідну кваліфікацію.

Нагадаємо, що нещодавно кілька українців у Польщі постраждали під час пожежі.

У Польщі горів готель з українськими біженцями