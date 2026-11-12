У Польщі українця можуть ув'язнити довічно через підрив вантажного потяга

У Польщі передали до суду справу проти громадянина України, якого підозрюють у допомозі російській розвідці та підготовці диверсій на залізниці. За версією слідства, чоловік допомагав двом іншим українцям готувати вибухи та інші небезпечні дії на залізничних коліях.

Про це заявила Національна прокуратура Польщі, пише RMF24.

У чому звинувачують українця?

Прокуратура передала до Окружного суду у Варшаві обвинувальний акт проти громадянина України Володимира Б.

Справа стосується диверсій на залізничній лінії №7 восени 2025 року. Йдеться про населені пункти Міка та Голомб у Гарволінському та Пулавському повітах.

За даними слідства, Володимир Б. допомагав двом іншим громадянам України – Олександру К. та Євгенію І. Його роль полягала переважно в організації поїздок і допомозі з підготовкою диверсій.

Зокрема, у вересні 2025 року він відвіз Євгенія І. до районів Міки та Голомба. Там той міг оглянути місцевість, вибрати місця для закладання вибухівки та встановлення пристроїв для відеозапису.

15 листопада 2025 року Олександр К. та Євгеній І. заклали вибухівку на залізничних коліях у Міці. Згодом її підірвали під вантажним поїздом, який рухався цією ділянкою.

Крім того, з 1 жовтня до 16 листопада 2025 року в Голомбі підозрювані мали встановити на рейках два спеціально підготовлені металеві предмети. За задумом, вони могли спричинити сходження поїздів із колій.

У прокуратурі вважають, що ці дії могли призвести до масштабної залізничної аварії та поставити під загрозу життя і здоров'я багатьох людей. Також вони могли завдати значних матеріальних збитків.

Слідство вважає, що метою диверсій було залякати польське суспільство та вплинути на громадську думку.

Олександр К. та Євгеній І., яких підозрюють у безпосередньому здійсненні диверсій, 16 листопада 2025 року виїхали з Польщі до Білорусі.

Володимиру Б. за висунутими звинуваченнями загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, тоді МЗС України відреагувало на висновки польської сторони щодо причетності двох громадян України до диверсій на залізниці. У відомстві зазначили, що взяли до уваги інформацію про те, що підозрювані могли діяти під керівництвом російських спецслужб.

Україна рішуче засудила такі диверсії та наголосила, що Росія цинічно вербувала українців для здійснення гібридних атак і злочинів. Таким чином країна-агресорка намагалася перекласти відповідальність за свої дії. Також у відомстві висловили переконання, що польські партнери розуміли, звідки походила загроза.