У Польщі відкрили пам'ятник українському священнику Омеляну Ковчу

У Любліні відкрили пам'ятник видатному українцю отцю Омеляну Ковчу. Під час Другої світової війни він допомагав та рятував євреїв, українців, поляків.

Фігуру встановили у четвер, 25 березня, на Дорозі мучеників Майданека. Саме в цей день відзначають роковини загибелі отця Ковча у концтаборі.

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Пам'ятник створили за благодійні внески. Над ним працювали скульптор Олександр Дяченко та архітекторка Марта Дяченко.

На фігурі вигравіюваний фрагмент листа отця Ковча, який він написав до своєї сім'ї з Майданека: "Ми тут усі рівні: поляки, євреї, українці, росіяни, латвійці та естонці. Я єдиний священник серед них. Навіть не можу собі уявити, як тут буде без мене. Тут я бачу Бога, який є однаковий для всіх нас, незалежно від наших релігійних відмінностей..."

Будучи ув'язненим в концтаборі Майданек, отець Ковч дав світові взірець людяності. Він довів, що людина завжди має вибір у момент випробування,

– зазначив голова Громадського комітету із вшанування пам'яті Омеляна Ковча Іван Васюник.



Пам'ятник Омеляну Ковчу / Фото Укрінформу



Фігуру встановили на Дорозі мучеників Майданека / Фото Укрінформу

Що відомо про Омеляна Ковча