У Польщі п'яний поліцейський погрожував українському таксисту

Співробітника Центрального слідчого управління поліції Польщі притягнуть до відповідальності за погрози на адресу українського таксиста. Вказується, що офіцер був на підпитку.

Про це пише 24 Канал з посиланням на RMF FM.

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Що відомо про інцидент з польським поліцейським?

Інцидент стався минулих вихідних в польському місті Радом. У поліції розповіли, що пасажир таксі, який був напідпитку, погрожував водієві, який є громадянином України.

Вказується, що пасажиром виявився 39-річний співробітник Центрального слідчого управління поліції Польщі.

"Зі встановлених фактів випливає, що образи та погрози на адресу українця були на національному ґрунті", – стверджують у поліції Радома.

У виданні пишуть, що поліцейського затримали і тримали під вартою, після чого йому висунули звинувачення в погрозах, що караються законом, та заборонили наближатися до потерпілого.

Вказується, що погрози караються позбавленням волі на строк до 3 років. Проте прокуратура не виключає розширення звинувачень. Йдеться про погрози на національній основі, що може призвести до суворішого покарання.

Після інциденту Центральне слідче управління поліції розпочало внутрішнє розслідування.