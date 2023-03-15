У Польщі викрили шпигунську мережу Росії, яка планувала диверсії, – ЗМІ

Польські спецслужби викрили шпигунську мережу росіян, які планували диверсії на території країни. За попередніми даними, затримані 6 осіб.

Ціллю диверсантів мали стати ділянки залізниці Підкарпатського воєводства. Диверсіям запобігло Агентство внутрішньої безпеки Польщі.

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Шпигуни могли збирати інформацію про зброю для України

Співробітники Агентства внутрішньої безпеки виявили десятки прихованих камер на важливих трасах та залізничних вузлах. Зокрема в районі аеропорту Жешува. Тобто шпигуни відслідковували основні шляхи постачання зброї для України.

В основному камери шпигунів виявили в Підкарпатському воєводстві, але кілька одиниць були знайдені й в інших регіонах Польщі. Через виявлення шпигунів, співробітники служб і поліції були приведені в режим підвищеної готовності. Їхнім пріоритетом є охорона об'єктів критичної інфраструктури та основних залізничних шляхів.