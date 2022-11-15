Ймовірне падіння російських ракет у Польщі: міноборони Росії вже відреагувало

Польські ЗМІ повідомили про те, що в селі Пшеводув поблизу українського кордону 15 листопада впали дві ракети. Наразі деякі джерела відкрито заявляють про те, що це вчинила Росія.

Деякі ЗМІ запевняють про те, що на території Польщі впали саме російські ракети. Оскільки вдень 15 листопада окупанти завдали масового ракетного удару по території України, пише 24 канал.

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Як в Росії відреагували на падіння двох ракет у Польщі

У Росії вже встигли відреагувати на це. Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, у міноборони Росії заявили, що "це є відкритою провокацією". Окупанти наголошують на тому, що "жодних ударів по цілях поблизу українсько-польського державного кордону російськими засобами поразки не було".

У своєму зверненні Володимир Зеленський чітко заявив про те, що Росія причетна до вибухів у в селі Пшеводув поблизу українського кордону. Глава держави вкотре наголосив всьому світові про те, що країна-терористка не обмежиться нашими державними кордонами. Президент закликає до дій.

Реакція Пентагону

За інформацією польських ЗМІ, вибух був близько 15:40 на мостовій вазі, куди заїжджають трактори з товаром. За попередніми даними, трактор, який в'їхав на платформу, раптово вибухнув.

Нагадаємо, що після новин про вибухи у селі Пшеводув, з'явилася інформація про те, що прем'єр-міністр Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.

У Пентагоні наразі обережно коментують ситуацію у Польщі. Зокрема, там не підтверджують те, що російські ракети, запущені по Україні, могли впасти на території Польщі. Однак жодних деталей там також не повідомляли.

У Білому домі розповіли про те, що наразі Вашингтон працює з Варшавою над збором додаткової інформації щодо вибуху у країні.

Однак американська розвідка запевняє інше. Та повідомили про те, що російські ракети все ж таки перетинали повітряний простір Польщі у вівторок, 15 листопада.

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