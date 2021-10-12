У Польщі за нез'ясованих обставин в хостелі померла українка
Джерело:Polsat News
На південному сході Польщі у хостелі в містечку Стараховіце знайшли мертвою 51-річну громадянку України. Про причини смерті правоохоронці поки що не інформували.
А проте вони не виключили версію того, що до інциденту можуть бути причетні інші особи. Наразі триває розслідування.
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Медики не змогли врятувати українку, яку знайшли непритомною в хостелі у Польщі
Речник місцевої поліції у Стараховіце, що на південному сході Польщі, Павел Кусяк повідомив, що вранці понеділка, 11 жовтня, правоохоронці отримали звістку про непритомну особу в хостелі.
- На місце прибула поліція і медики, та останні тільки констатували смерть жінки.
- Про померлу відомо тільки те, що їй був 51 рік, і вона мала паспорт громадянки України.
Не виключено, що хтось може бути причетний до смерті жінки. У цій справі буде розслідування, яке й дасть відповіді на усі питання,
– заявив Кусяк.
Інших відомостей про подію, на жаль, наразі немає. Відомо тільки, що тіло українки забрали на розтин.
У Польщі останнім часом трапляється чимало негативного з українцями: