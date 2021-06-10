Підозрюють у шпигунстві: у Польщі заарештували ексдіяча проросійської партії

У Польщі арештували колишнього діяча проросійської партії Януша Н. Його звинувачують у шпигунстві на Росію всупереч інтересам держави.

Чоловіка затримали 31 травня 2021 року у Білостоці. Про це повідомив речник міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин.

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Деталі затримання

Затриманий своєї вини не визнає. Попри це, районний суд Варшави 2 червня ухвалив рішення арештувати Януша Н. на 3 місяці.

Згідно з місцевими законами, повне прізвище особи називати не можна.

Агентство внутрішньої безпеки обшукало місце проживання чоловіка і осіб, які з ним пов'язані. Під час відповідного процесу вилучили:

гроші на понад 300 тисяч злотих;

велику кількість носіїв даних.

За словами Жарина, частина знайдених під час обшуку грошей була в євро.

Що встановило слідство

Відповідно до інформації слідчих, затриманий активно діяв на користь Росії і проти Польщі. Він посилив свою діяльність, коли затримали його соратника Матеуша Піскорського. Його звинуватили у 2018 році у шпигунстві на Росію і Китай.

Януш Н. на прохання людей, які працюють на розвідку Росії, намагався налагодити контакт з польськими та іноземними політиками, зокрема тих, хто працює в Європарламенті,

– наголосив Жарин.

Він зауважив, що чоловік діяв, використовуючи у своїй діяльності російську пропаганду і дезінформацію. Так він намагався послабити позиції Польщі в Європейському Союзі і на міжнародній арені.