У Польщі зафіксували антирекорд за кількістю хворих на COVID-19 за добу
Джерело:твітер МОЗ Польщі
У Польщі протягом минулої доби, 21 січня, зафіксували рекордну кількість хворих на коронавірус.
У країні майже 40 тисяч нових хворих. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я Польщі.
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У Польщі за добу майже 40 тисяч хворих на COVID-19
Ми маємо 36 665 нових та підтверджених випадків зараження коронавірусом,
– повідомили у відомстві.
Там також пояснили, яка кількість хворих по воєводствах. Зокрема:
- Мазовецьке – 6227;
- Сілезьке – 5923;
- Малопольське – 4207;
- Нижньосілезьке – 3203;
- Великопольське – 2587;
- Підкарпатське – 2403;
- Поморське – 2251;
- Лодзинське – 1765;
- Люблінське воєводство – 1697.
До речі, найбільша кількість хворих у Польщі був 1 квітня 2021 року – тоді зафіксували 35 253 випадки зараження за добу. Окрім того, за увесь час пандемії у країні захворіли 4 443 217 особи, померло 103 626 людей.
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Повний текст публікації МОЗ Польщі
Ми маємо 36 665 нових та підтверджених випадків зараження коронавірусом з воєводств: Мазовецьке – 6227, Сілезьке – 5923, Малопольське – 4207, Нижньосілезьке – 3203, Великопольське – 2587, Підкарпатське – 2403, Поморське – 2251, Лодзинське – 1765, Люблінське – 1697.