У Польщі зафіксували повітряний об’єкт, який прилетів туди з Білорусі

Лише наприкінці квітня у Польщі знайшли залишки невідомого військового об'єкта, як згодом з'ясувалося, ракети, як незабаром там зафіксували появу нового об'єкта. У суботу, 13 травня, він прилетів з напрямку Білорусі.

Мовиться, ймовірно, про повітряну кулю спостереження. Про це повідомили у Центрі повітряних операцій.

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З кулею втратили радіолокаційний зв'язок

Також Міністерство національної оборони у своєму твітері зазначило, що згодом з кулею втратили радіолокаційний зв'язок. Трапилося це поблизу міста Рипіна, що розташовується у центральній частині держави.

Центр повітряних операцій (COP – 24 Канал) зафіксував появу в повітряному просторі Польщі об'єкта, який прилетів з напрямку Білорусі. За інформацією COP, ймовірно, це повітряна куля спостереження. Біля Рипіна втрачено радіолокаційний зв'язок,

– повідомили у міністерстві.

Однак оперативний командир прийняв рішення знайти повітряний об'єкт. Для цього залучили чергові сили територіальної оборони.

У Польщі знайшли залишки невідомого військового об'єкта

Зауважимо, що 25 квітня у Польщі неподалік міста Бидгощ, у лісі, знайшли залишки невідомого військового об'єкта. Уламки предмета були схожі на ракету класу "повітря – земля" та мали написи російською мовою.

На місце події одразу прибули представники прокуратури, а також військові експерти, поліція, жандармерія та представники SKW. Однак на знайдених уламках, за попередніми даними, не знайшли боєголовки. Вона могла відокремитися від ракети.

Хоч уламки ракети виявили наприкінці квітня 2023 року, достеменно невідомо, коли саме вони впали на територію держави. При цьому їх виявили за близько 500 кілометрів від кордону України, понад 400 кілометрів від кордону з Білоруссю і близько 240 кілометрів – з Калінінградською областю Росії.

Через таку знахідку у Польщі розгорівся гучний скандал. Адже виникло питання, як могла іноземна ракета теоретично пролетіти сотні кілометрів над країною НАТО, і її ніхто при цьому не збив.