У Польщі затримали українця, який потрощив вокзал і завдав великих збитків
Джерело:поліція Варшави
Варшавська поліція 21 жовтня розшукала українця, який кілька місяців тому розтрощив приміщення залізничного вокзалу. Тепер чоловіку загрожує до 5 років ув'язнення.
Чоловіка розшукали, бо він залишив особисті речі
Українець влаштував неабиякий погром у нещодавно відремонтованому приміщенні. Суму завданих ним збитків оцінили у 66 тисяч злотих.
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Зловмисник пошкодив:
- підвісну стелю,
- електричні та телекомунікаційні установки,
- кондиціонер,
- вентиляцію,
- комп'ютери,
- жалюзі,
- двері.
Після того він втік з місцями події, однак забув свої речі. Пошуки підозрюваного ускладнилися через те, що він не мав постійного місця проживання. Однак завдяки залишеним речам українця таки вдалося знайти.
У Польщі затримали українця, який міг перевозити нелегалів
23 жовтня польські поліцейські встановили, що в автобусі Renault українець перевозив 12 осіб, які нелегально потрапили на територію країни. Правоохоронці розпочали переслідування, однак їм заважав автомобіль Nissan.
Водієві буса вдалося втекти, а керманичем легковика також був українець. Його затримали після того, як під час перегонів він зіткнувся з іншим автомобілем та спричинив ДТП.