У Польщі затримали українця, який потрощив вокзал і завдав великих збитків

Варшавська поліція 21 жовтня розшукала українця, який кілька місяців тому розтрощив приміщення залізничного вокзалу. Тепер чоловіку загрожує до 5 років ув'язнення.

Чоловіка розшукали, бо він залишив особисті речі

Українець влаштував неабиякий погром у нещодавно відремонтованому приміщенні. Суму завданих ним збитків оцінили у 66 тисяч злотих.

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Зловмисник пошкодив:

підвісну стелю,

електричні та телекомунікаційні установки,

кондиціонер,

вентиляцію,

комп'ютери,

жалюзі,

двері.

Після того він втік з місцями події, однак забув свої речі. Пошуки підозрюваного ускладнилися через те, що він не мав постійного місця проживання. Однак завдяки залишеним речам українця таки вдалося знайти.

У Польщі затримали українця, який міг перевозити нелегалів

23 жовтня польські поліцейські встановили, що в автобусі Renault українець перевозив 12 осіб, які нелегально потрапили на територію країни. Правоохоронці розпочали переслідування, однак їм заважав автомобіль Nissan.

Водієві буса вдалося втекти, а керманичем легковика також був українець. Його затримали після того, як під час перегонів він зіткнувся з іншим автомобілем та спричинив ДТП.