У Польщі затримали жінку, засуджену через смерть українського робітника

Польські поліцейські знайшли засуджену власницю нелегальної столярні, яка заборонила викликати швидку допомогу для працівника-українця. Після оголошення вироку жінка не з'явилася для відбування покарання.

Правоохоронці з міста Познань 10 березня затримали жінку, засуджену за смерть українського робітника.

Читайте також Не могли дістатися 2 години: у Польщі на будівництві загинув українець

Засуджену жінку знайшли

У січні 2021 року суд виніс Ґражині Ф. вирок, засудивши її до 1 року та 10 місяців в'язниці. Однак жінка не з'явилася на відбування покарання.

За словами речника великопольської поліції Анджея Боровяка, після цього поліція видала ордер на її арешт.

Засуджену знайшли у квартирі іншої людини в Познані. Тепер вона потрапить до в'язниці.

Що відомо про загибель українця у Польщі

Василь Ч. працював у нелегальній столярні майстерні в Новому Томишлі.

в Новому Томишлі. Під час роботи він знепритомнів , однак роботодавиця заборонила викликати швидку допомогу, побоюючись викриття свого нелегального бізнесу.

, однак роботодавиця заборонила викликати швидку допомогу, побоюючись викриття свого нелегального бізнесу. Один зі співробітників пробував реанімувати українця, але безуспішно.

Після цього власниця підприємства з допомогою ще одного робітника завантажила тіло українця в авто , поїхала за 125 кілометрів від міста та залишила його в лісі.

, поїхала за 125 кілометрів від міста та залишила його в лісі. Згодом тіло знайшов лісник. Розтин показав, що чоловік помер від дихальної та кровоносної недостатності.