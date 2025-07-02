Знущалися й вимагали викуп: злочинна банда українців у Польщі та Латвії викрадала мігрантів

У Польщі затримали злочинну групу, яка викрадала мігрантів, а потім вимагала від них викуп у Польщі та Латвії. Членами групи були українці, які перебували на території Польщі легально.

Про це пише 24 Канал з посиланням на RMF24. Ймовірних злочинців викрили співробітниками Центрального бюро розслідувань поліції Зеленої Гури.

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Поліція Польщі викрила групу, яка викрадала людей

Чотирьох громадян України викрили на незаконному перевезенні мігрантів, які через Білорусь їхали до Європейського Союзу. Найстарша злочинниця віком 40 років, а наймолодший – 20 років.

У червні до правоохоронців надійшло повідомлення про викрадення двох громадян Ефіопії на території Польщі. Згідно з отриманою інформацією, невідомі утримували людей та вимагала за них викуп у криптовалютах. Якщо кошти не надходили, банда погрожувала вбити жертв і продати їхні органи. Додатково викрадачі надсилали фотографії знущань з людей.

До того ж у жертв забирали гроші та телефони, погрожуючи пістолетом. Чоловіків закритими в багажнику авто відвезли до Любліна.

Пізніше члени банди втекли до Латвії, де викрали трьох малійців. Схема діяла так само: жертв зв'язали та замкнули в багажнику. Одного чоловіка злочинці прив'язали до дерева та жорстоко били дерев'яною палицею.

Завдяки співпраці польської поліції зі службами Латвії, Литви та Естонії вдалося встановити особи викрадачів. Тьох з них було заарештовано на трасі поблизу Острува Мазовецького. Четвертого вдалося затримати у Сквежині.

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Затриманих мали б притягнути до відповідальності за участь в організованому злочинному угрупованні. Однак репортер RMF FM з'ясував, що насправді дехто з викрадачів досі перебуває на волі.