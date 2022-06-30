У Польщі зібрали перший мільйон на "Байрактари" для ЗСУ

Поляки вже зібрали перший мільйон злотих на безпілотник Bayraktar TB2 для Збройних Сил України. Залишилось ще 3.

Ініціатор збору, польський журналіст Славомір Сераковський розповів, що вже зібрали 1,2 мільйона злотих.

До теми Хороший приклад – заразний: поляки теж вирішили купити Україні Bayraktar

До збору долучились понад 12 тисяч поляків. Поширили інформацію про ініціативу вже 27 тисяч разів.

Хто ще хоче інвестувати в падіння Путіна?

– написав Сераковський.

До речі, триватиме збір 30 днів, мета – 4,5 мільйона злотих.

Збір на Bayraktar TB2 в Україні

Волонтер Сергій Притула оголосив про кампанію збору коштів "Народний "Байрактар". Українці за лічені дні зібрали гроші на 4 безпілотники.

Компанія, яка виготовляє "Байрактари", заявила, що вражена солідарністю нашого народу й надасть БпЛА безплатно. Зібрані гроші попросила перерахувати на потреби наших героїв.

Приклад подали литовці

Започаткували ініціативу литовці. 25 травня литовський телеведучий Андрюс Тапінас оголосив про старт кампанії зі збору грошей. Зібрати необхідну суму, 5 мільйонів євро, йому вдалося за 3 дні. Закупівлю Bayraktar TB2 телеведучий погодив з Міністерствами оборони Литви та Туреччини, а також – з виробником безпілотників.

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